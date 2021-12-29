29 Декабря 2021
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Общество
Северокорейские морепродукты (2017) | Фото: mt.sohu.com

Ведомства раскритиковали законопроект Минсельхоза по переделу рынка рыбы и крабов

Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и другие ведомства подготовили замечания к проекту закона о распределении квот на добычу водных биоресурсов.

Документ предложил Минсельхоз. Согласно ему, в 2023 году предлагается распределить среди пользователей 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции, а также разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов и 100% — на вылов морских ежей, гребешков, трубачей и трепангов.

Как считают ведомства, законопроект требует доработки. Например, Минэкономразвития просит объяснить необходимость реализации квот на моллюсков, а также уточнить, какие инвестиционные проекты должны быть реализованы по этому биоресурсу.

Минфин видит необходимость в детальном расчете доходов бюджета, Минпромторг требует дополнительно обосновать некоторые положения проекта, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, консервы и пресервы могут подорожать на 5-15% из-за удорожания логистики, упаковки и роста цен на идущую в переработку рыбу.

Соответствующее уведомление торговые сети получили от поставщиков. 

Теги: рыба, крабы, Минсельхоз, законопроект



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