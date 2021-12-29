В России с 2022 года изменится порядок выплаты пенсий

С 1 января 2022 года российских пенсионеров освободят от удержаний из выплаты в случае признания их банкротом.

Кроме того, с 1 января будут автоматически назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты. Пожилые люди, достигшие 80 лет и получающие страховые пенсии по случаю потери кормильца, автоматически получат более выгодный вариант пенсионного обеспечения. У пожилых людей, проживающих в сельской местности, при выезде за ее пределы будет сохраняться "сельская надбавка" к основному объему пенсии.

Также нового года Пенсионный фонд России начнет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, индексация страховых пенсий россиян в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования.

По словам экспертов, речь идет о сумме в 150–200 млрд руб. О том, что власти пойдут на такой шаг, 23 декабря во время большой итоговой пресс-конференции заявил глава государства Владимир Путин.