Бастрыкин обвинил западные фильмы и игры в насаждении чуждых российской молодежи идеалов

Иностранные фильмы и компьютерные игры насквозь пропитаны желанием представить Россию в негативном свете, так считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр", — сказал он в интервью "Российской газете".

По мнению Бастрыкина, "русская угроза" буквально "вшита" в сюжет с противостоянием во многих произведениях фантастического жанра.

По его мнению, западные страны насаждают российской молодежи чуждые ценности и идеалы, а "информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры" угрожают утратой Россией "своего культурного суверенитета", передает РИА Новости.