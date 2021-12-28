29 Декабря 2021
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Общество В России
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин обвинил западные фильмы и игры в насаждении чуждых российской молодежи идеалов

Иностранные фильмы и компьютерные игры насквозь пропитаны желанием представить Россию в негативном свете, так считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр", — сказал он в интервью "Российской газете".

По мнению Бастрыкина, "русская угроза" буквально "вшита" в сюжет с противостоянием во многих произведениях фантастического жанра.

По его мнению, западные страны насаждают российской молодежи чуждые ценности и идеалы, а "информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры" угрожают утратой Россией "своего культурного суверенитета", передает РИА Новости.

Теги: александр бастрыкин, молодежь, чуждые идеалы, запад



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