28 Декабря 2021
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Махачкала-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Махачкале массовая потасовка: дрались представители мэрии и подрядчика ремонта дорог

В Махачкале произошла массовая драка – СМИ сообщают о минимум 40 участниках. Сейчас конфликт удалось разнять полиции, но первоначально сообщалось, что представители правоохранительных органов подверглись нападению. По предварительным данным, пострадавших нет, о задержанных пока не сообщается.

Потасовка случилась на пересечении улиц Дахадаева и Коркмасова. Shot сообщает, что конфликт произошел из-за рабочих, ремонтировавших дорогу на улице Коркмасова. Сообщается, что на одной стороне дерущихся были сотрудники мэрии, на другой – представители подрядчика, который занимается ремонтом дороги.

Теги: потасовка, драка, махачкала



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