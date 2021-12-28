В Махачкале массовая потасовка: дрались представители мэрии и подрядчика ремонта дорог

В Махачкале произошла массовая драка – СМИ сообщают о минимум 40 участниках. Сейчас конфликт удалось разнять полиции, но первоначально сообщалось, что представители правоохранительных органов подверглись нападению. По предварительным данным, пострадавших нет, о задержанных пока не сообщается.

Потасовка случилась на пересечении улиц Дахадаева и Коркмасова. Shot сообщает, что конфликт произошел из-за рабочих, ремонтировавших дорогу на улице Коркмасова. Сообщается, что на одной стороне дерущихся были сотрудники мэрии, на другой – представители подрядчика, который занимается ремонтом дороги.