"Уралкалий" и "Уралхим" создадут рабочие места для осужденных

Минюст России и ФСИН заключили с "Уралкалием" и "Уралхимом" соглашение о создании рабочих мест для осужденных к принудительным работам.

Рабочие места создадут в Соликамске и Березниках (Пермский край) на предприятиях компаний.

Сейчас право на замену лишения свободы на принудительные работы имеют более 180 тыс. осужденных, в планах министерства создать для них 100 тыс. рабочих мест к 2024 году.

"В этом году создано свыше 15 000 мест для принудительных работ. В следующем году предполагается создание еще 35 000 мест", - заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Компании будут создавать для осужденных исполнительные центры. Работники из числа заключенных будут официально оформлены на предприятии по трудовому договору и будут получать зарплату, пояснили в пресс-службе министерства.