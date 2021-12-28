Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 61%, но Путин требует 90%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Сегодня на неформальном саммите лидеров стран СНГ российский президент Владимир Путин обратил внимание на то, что многие страны стремятся к уровню коллективного иммунитета в 90-95%. Он добавил, что такого же уровня надо достичь и в России.