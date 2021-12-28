28 Декабря 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

На ревнивого врача-стрелка из Ставрополья завели уголовное дело о хулиганстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 36-летнего хирурга-анестезиолога Андрея М. из Светлограда (Петровский район Ставрополья). Мужчина в пьяном виде явился в больницу, где медсестрой работает его жена, и устроил стрельбу. Он не успел никому навредить, но выстрелил в стены и потолок.

У стрелка был охолощенный автомат Калашникова, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

По данным СК, причиной выходки могла стать семейная ссора: якобы, мужчина заподозрил супругу в неверности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 28 декабря текущего года подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Теги: стрельба, автомат калашникова, ревность



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