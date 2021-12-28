28 Декабря 2021
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Общество В России
Глава администрации Ялты Янина Павленко. (2021) | Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

В 2021 году в России зафиксировано самое большое количество опасных погодных явлений - Росгидромет

2021 год стал в России рекордным по количеству опасных погодных явлений. За 11 месяцев (январь-ноябрь) зафиксировано 1155 таких явлений, предыдущий рекорд был в 2008 году, тогда было зафиксировано 1090 явлений. Отдельно оценивается количество явлений, которые реально принесли ущерб – таких за 11 месяцев было зафиксировано 388, рассказал журналистам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это паводок на Амуре, пожары в Сибири и на Урале, ураганы в Крыму и Сочи. Лето было одним из самых жарких. Зима была в целом холоднее нормы. Весна оказалась очень теплой", - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что сельскохозяйственная ситуация в уходящем году была очень сложная – то дожди, то засуха. В новом году ситуация, вероятно, будет лучше: "От общей площади посевных озимых только 3% характеризуются как площади с невзошедшими посевами. Это очень хороший результат, в прошлом году было 22%. В среднем за пять лет около 9% таких площадей было", - сообщил синоптик.  

Теги: росгидромет, опасное погодное явление, прогноз, посевная



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