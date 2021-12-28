28 Декабря 2021
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Общество В России
Андрей Клишас (2020) | Фото: council.gov.ru

Клишас заявил о доработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте нужно доработать и внедрить. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября, но второй был снят с рассмотрения.

Клишас сказал "Парламентской газете", что Правительство не отзывало проект, он находится в Думе и с ним работает профильный комитет. Сейчас он не готов к рассмотрению, но саму концепцию Клишас, насколько можно судить, одобряет.

Теги: qr-коды, транспорт, андрей клишас



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