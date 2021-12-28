Екатеринбург не станет местом проведения летней Олимпиады-2036

Россия не собирается предлагать Екатеринбург в качестве площадки для проведения летних Олимпийских игр - 2036. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. По его словам, он намерен просить министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) начать подготовку к подаче заявки на проведение игр уже сейчас.

"Мы понимаем, что определение города - это прерогатива ОКР вместе с Минспортом и субъектом. Там даются юридические гарантии. На 2036 год конкурс вроде еще не объявлен. Ждем. Думаю, надо обязательно подаваться на летние ОИ-2036, нужно всей страной выбрать город, который сможет успешно провести заявку. У нас есть несколько городов мирового уровня - Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Владивосток. Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, в котором изначально планировалось провести летние Игры. Уже нужно готовиться, попрошу Минспорт и ОКР это начать делать. Опыт показывает, что мы можем успешно проводить крупные спортивные мероприятия", - сказал Чернышенко.

Он также заявил, что у Сочи есть преимущество перед другими российскими городами в данном вопросе, поскольку в городе уже есть большинство объектов для проведения соревнований.