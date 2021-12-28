28 Декабря 2021
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Общество В России
депутат Госдумы (2016) | Фото: Россия 24

Депутат Госдумы заявил, что "омикрон" используется как повод усилить контроль над гражданами

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев считает, что за два года режима глобальной пандемии сложился абсолютно новый политический и экономический ландшафт.
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В экономике сильно выросли рынки вакцин, лекарств, тестов, масок и санитайзеров, цифровых технологий, гаджетов, интернета. Для всех них "окончание пандемии - страшная беда". И появление "омикрона" им только на руку.

Сформировалась новая политическая система взаимоотношений государство - гражданин. Власти установили тотальный цифровой и физический контроль граждан. Николаев обращает внимание на характерное свойство новой системы - во всем виноваты сами граждане.

"Они должны самоизолироваться, соблюдать дистанцию, прививаться, выполнять различные предписания. Однако любая система, которая перекладывает профессиональные риски на "потребителя", неизбежно начнет злоупотреблять безответственностью и деградировать", - прогнозирует он.

Николаев также сообщил, что государство пока не собирается брать на себя ответственность за результаты и последствия вакцинации и его запросы и обращения по этому поводу игнорируются.

Теги: ковид, пандемия



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