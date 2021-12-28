28 Декабря 2021
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Общество В России
нелегалы, мигранты, гастарбайтеры, таджики (2011) | Фото:

Иностранцев с 1 января могут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность

Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а также оштрафованы (до 5 тысяч рублей), сообщает пресс-служба МВД РФ.

Работодателей за привлечение таких сотрудников будут штрафовать на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.

В МВД добавили, что 31 декабря станет последним днем действия временных мер, которые позволяли иностранцам урегулировать свой правовой статус, чтобы законно работать без выезда из страны.

Указ о продлении сроков временного пребывания мигрантов в России - в связи с пандемией и закрытием границ - впервые был подписан 18 апреля прошлого года.

Напомним, с 1 октября в России отменили мораторий на депортацию иностранных рабочих, не вставших на миграционный учет. Теперь гастарбайтеров станут выдворять на родину, несмотря на закрытые сухопутные границы с соседними странами.

Теги: иностранцы, выдворение, россия



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