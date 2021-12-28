28 Декабря 2021
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Шарташский лесопарк (2021) | Фото: Накануне.RU

Гордума утвердила застройку входной группы озера Шарташ

Екатеринбургская городская дума утвердила проект изменения зоны участка "Шарташского лесного парка" в районе улицы Проезжая с Р-1 на Р-4 для размещения объектов рекреации. Ранее вопрос поднимался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и вызвал много споров среди депутатов.

Напомним, что проект не относится к термальному комплексу "Баден-Баден", однако и не противоречит ему, соответствуя общей концепции благоустройства территории. Таким образом, на пляже предполагается разместить входную группу "Огонек" с детскими площадками, зонами отдыха и причалом для речного трамвая.

Ранее начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов рассказал, что на этом участке имеется залесенность - в основном это не ценные пароды, а "саморосы" из тополей и кленов, однако позднее, когда появится инвестор, при реализации проекта будет предусмотрен план по сохранению и развитию зеленой территории.

Напомним, зона Р-4 относится к природным рекреационным зонам, где допустимо капитальное строительство. В свою очередь Р-1 предусматривает минимальную залесенность территории в 90%. Храмов также напомнил, что выбранный земельный участок не входит и никогда не входил в состав особо охраняемых природных территорий.

Теги: Баден-Баден, Шарташ, застройка, входная группа



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