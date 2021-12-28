28 Декабря 2021
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Царские дни, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В епархии РПЦ направлен циркуляр по вопросу вакцинации и QR-кодов

Первый викарий патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий подписал и направил в епархии циркулярное письмо к исполнению. Оно посвящено теме ковид-вакцинации и QR-кодов.

В письме напоминается, что 22 декабря на епархиальном собрании Московской епархии патриарх выразил отношение к этой проблеме. В частности, озабоченность относительно возможных злоупотреблений цифровыми технологиями. При этом "принятие каких-либо внешних знаков или процедур не может восприниматься как "печать антихриста", если оно не сопровождается сознательным отпадением от Христа".

"Прошу также напомнить духовенству о недопустимости злоупотребления пастырской властью для склонения человека к принятию того или иного решения в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции. Тем более неприемлемым является недопущение православного христианина к участию в таинствах или богослужениях Церкви по причине принятия им того или иного решения в этом вопросе или же по причине наличия или отсутствия у него идентификатора, свидетельствующего о вакцинации", - говорится в письме, скан которого приводит РИА "Катюша".

На епархиальном собрании патриарх также сказал, что многие люди обеспокоены тем, что использование технологии, однажды узаконенное в качестве временной меры, впоследствии может быть введено навсегда и расширено. Люди обеспокоены введением механизма разрешительного порядка пользования своими законными правами, которые ранее никем не подвергались сомнению и были общедоступными.

Теги: РПЦ, патриах Кирилл, вакцинация,



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