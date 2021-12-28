28 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Экс-депутат ЗакСО возмутился отменой QR-кодов в ТЦ, но не в госструктурах

В адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поступило открытое обращение об отмене QR-кодов в регионе. Интересно то, что причиной написания письма послужила именно отмена кодов в ТЦ и точках общепита, о которой свердловчане узнали накануне. Однако, как отметил бывший депутат свердловского заксобрания Сергей Семеновых, снятие ограничений не касается зданий, в которых находятся государственные органы и органы местного самоуправления.

Как сообщается в тексте обращения (имеется в редакции Накануне.RU), данные ограничения не дают возможность людям без заветного кода прийти на встречу с чиновниками для обсуждения своих проблем. Семеновых заявляет о противоречии, утверждая, что государственным и муниципальным служащим нечего бояться, поскольку, по официальным данным, большинство из них уже привиты от коронавируса.

"Так как к чиновникам и в государственные и муниципальные структуры Свердловской области без QR- кода вы как губернатор людей не пускаете, при этом людям разрешено посещать массовые места, возникают вопросы: возможно рекламируемые прививки не защищают от вируса, о чем знают вакцинированные чиновники и их руководство, и из-за этого стараются максимально ограничить посещение жителями области именно государственных и муниципальных структур?" - вопрошает бывший депутат.

Он также выдвинул гипотезу о том, что чиновники просто не хотят общаться с гражданами и решать поставленные перед ними задачи, используя коронавирус как отговорку. Семеновых просит в письме дать ответ на его вопросы и разъяснить ситуацию по "не отмене" посещения жителями области государственных и муниципальных структур.

Граждане также активно продолжают дискутировать над логикой действий главы региона. Так, под его постами многие пишут, что губернатор отдал предпочтение ТЦ, баням и общепиту, однако те же музеи или посещение детских утренников в этот перечень не вошли.

Напомним, что то же управление образования администрации Нижнего Тагила не пускает родителей воспитанников детского сада МАДОУ "Радость" к детям на новогодние утренники. На это пожаловалась мама одной из девочек, посетовав на то, что управление занимается самоуправством.

Теги: ТЦ, ЗакСО, Семеновых, QR-код



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