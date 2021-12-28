28 Декабря 2021
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Экономика В России
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Долгосрочные займы составили рекордные 55% в портфеле МФО - ЦБ

В Банке России радуются: в третьем квартале задолженность по микрозаймом в России не выросла, при этом сам портфель такого типа кредитов вырос на 6% - до 305 млрд руб.

По мнению регулятора, это указывает на то, что компании прекратили ослаблять требования к заемщикам, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за третий квартал 2021 года.

При этом до рекордного уровня – 55% - выросла доля долгосрочных займов, которые выдаются на срок более 30 дней или на сумму свыше 30 тыс. руб.

"Планируемое законодательное снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день и сокращение максимального размера выплат будут стимулировать микрофинансовые организации (МФО) переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное", - объясняют в ЦБ.

Также растет доля онлайн-займов. Многие из компаний, выдающие деньги в интернете, работают в сегменте "займ до зарплаты". Но за девять месяцев 2021 года заметно увеличилось число организаций, предоставляющих онлайн-займы и в более долгосрочных сегментах. В целом МФО, которые выдают большую часть займов онлайн, в среднем оказываются более прибыльными.

Теги: микрокредитование, мфо, долгосрочный займ



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