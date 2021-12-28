28 Декабря 2021
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Общество В России
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

23% россиян оценивают свое материальное положение как плохое, - ВЦИОМ

Почти каждый четвертый россиянин (23%) недоволен уровнем своего достатка, считая его ниже среднего, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Средним свой достаток назвали 59% опрошенных. Свое материальное положение как хорошее оценивают только 17% россиян.

Что касается оценок россиянами экономической ситуации в стране, то 61% респондентов полагает, что самые тяжелые времена еще впереди.

16% опрошенных считают, что страна в настоящее время переживает экономический кризис, а 18% сказали, что он уже позади.

Ранее опрос, проведенный Центром исследований гражданского общества ВШЭ, показал, что более двух третей жителей России недовольны своим финансовым положением.

Согласно исследованию, 69% жителей страны заявляют, что испытывают затруднения с деньгами. В 2020 году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны. При этом каждый четвертый (24%) надеется, что его материальное положение улучшится в ближайшее время.

Теги: материальное положение, россияне



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