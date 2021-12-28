"Удалось сделать всё намеченное". Андрей Козицын поздравил сотрудников УГМК и их близких с Новым годом

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын поздравил сотрудников и их близких с Новым годом.

Как отметил глава УГМК, несмотря ни на что, компании удалось выполнить все намеченное, люди достойно прошли непростой 2021 год, и за сделанное не стыдно.

"Я горд тем, что мы вместе с вами, вы вместе с нами сделали в прошедшем году! Следующий год будет не менее интересный, может, не менее сложный, не менее трудный, но мы все сможем – потому что мы вместе много лет делаем то, что нам удается профессионально делать. Всех с праздником! С наступающим Новым годом!" — сказал Андрей Козицын.