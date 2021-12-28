Советскую диспансеризацию на предприятиях необходимо возобновить - Госдума

В Госдуме признали правильными советские методы здравоохранения. Так, глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") призвал возродить систему диспансеризации по месту работы.

"Советскую диспансеризацию, которая была на предприятиях, необходимо не просто возобновить, но и усилить. У работодателя прямая выгода: если человек проходит диспансеризацию, то он реже болеет, реже отпрашивается, лучше работает. Не говоря уж об углубленной диспансеризации переболевших ковидом", - заявил журналистам Хубезов.