28 Декабря 2021
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Общество В России
Госдума (2018) | Фото: RT

Жириновский вновь предложил включить дни новогодних каникул в отпуска

Глава ЛДПР Владимир Жириновский вновь предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам.

По его мнению, россиянам надо дать возможность самим выбрать, когда их взять.

Жириновский назвал новогодние каникулы периодом экстремального скачка смертности.

"10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т. п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период", - цитирует политика РИА Новости.

Отметим, глава фракции неоднократно выступал с аналогичной инициативой. Он предлагал оставить только три общих праздника - 1 января, 9 мая и 12 июня.

Ранее также депутаты от фракции КПРФ вносили в Госдуму законопроект, отменяющий новогодние каникулы. По мнению авторов документа, выходными нужно сделать 31 декабря, 18 марта - день воссоединения Крыма с Россией, и 7 ноября - день Октябрьской революции.

Теги: владимир жириновский, новогодние каникулы, отпуска



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