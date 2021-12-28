28 Декабря 2021
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Политика
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

Пермский политолог пытается оспорить статус иноагента

Пермский политолог и председатель регионального движения в защиту прав избирателей "Голос" (признано иноагентом) Виталий Ковин (признан иноагентом) будет оспаривать присвоенный ему статус через суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сам Ковин сообщил на своей странице в Facebook

"По почте подал иск в Мотовилихинский райсуд Перми на включение меня в Реестр иноСМИ-ИА. Иск почти на 20 страницах. Сопровождать меня в судах будет адвокат Ольга Бедерсон. Поддержку обеспечивает весь коллективный разум ведущих правозащитных организаций страны. Судится планирую долго и нудно. За прошедшие месяцы получил все возможные "ответы" на запросы в Минюст, Минфин и банк - общий смысл: "Мы вам ничего про ваше иностранное финансирование не скажем". Планирую все эти (не)ответы обжаловать, но чуть позже", - говорится в сообщении.

Минюст включил Виталия Ковина в перечень иностранных агентов 29 сентября 2021 г.

Теги: иноагент, Виталий Ковин, политолог



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