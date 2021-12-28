28 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
ВСМПО-Ависма (2020) | Фото: vsmpo.ru

"ВСМПО-Ависма" не собирается выплачивать Росприроднадзору 651,6 млн за загрязнение почвы

Корпорация "ВСМПО-Ависма" обжаловала решение Арбитражного суда Свердловской области, который встал на сторону Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и постановил выплатить 651,6 млн рублей за загрязнение почвы. Об этом сообщается в картотеке дел.

На данный момент дата рассмотрения дела пока не указана, как и детали самой жалобы.

Напомним, что по результатам плановой выездной проверки, проведенной управлением в отношении ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в июне-августе 2019 г., было установлено, что общество допустило порчу земель в результате своей деятельности, как объекта охраны окружающей среды на земельном участке смежным с земельным участком, расположенным у северной границы города Верхняя Салда.

Позднее, в ноябре текущего года в отношении бывшего генерального директора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина прекращено уголовное преследование. На этом настояло следствие, ссылаясь на то, что Воеводину было предъявлено только обвинение в преступлении средней тяжести, судим ранее он не был.

Теги: ВСМПО-Ависма, Росприроднадзор, компенсация, суд, загрязнение



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