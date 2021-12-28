В МИД РФ назвали фантастикой возможность США ограничить конвертацию рубля

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что США не смогут ограничить конвертацию рубля как российской национальной валюты.

По его словам, подобные утверждения являются чем-то из разряда фантастики.

"Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано", — заявил Биричевский РИА Новости.

Ранее Bloomberg сообщил, что Запад рассматривает возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары и другие иностранные валюты в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции США не смогут ограничить конвертацию рубля в другие иностранные валюты. Он назвал "небылицами" и "чушью несусветной" информацию СМИ о готовящихся новых санкциях в отношении России.