Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале превысила эпидпорог на 52%

По показателям прошлой недели эпидемический порог по ОРВИ в Свердловской области был превышен на 52%. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, за неделю с 20 по 26 декабря 2021 года зарегистрировано 43 тыс. 190 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 52,4%", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным ведомства, 58% из заболевших являются детьми: большая часть из них в возрасте от трех до шести лет.

Только в Екатеринбурге в этот период было зарегистрировано 18 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 19,3% выше уровня эпидемического порога.