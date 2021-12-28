При жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии погиб один человек

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета в Удмуртии.

Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов, один член экипажа погиб, второму оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что пилот и пассажир были переданы бригадам скорой помощи. По данным МЧС, работы по деблокированию пилота и пассажира проводились сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части, сообщает "Интерфакс" на свои источники.