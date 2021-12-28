В Удмуртии найден совершивший жесткую посадку Ми-2

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, найден.

В настоящее время пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи. По данным МЧС, работы по деблокированию пилота и пассажира проводились сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части, сообщает "Интерфакс" на свои источники.

По данным Telegram-канала Mash, пилот Дамир Гафуров умер после того, как его передали медикам.

Напомним, 27 декабря под Ижевском потерпел крушение вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод. ЧП произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. На борту были два человека, они вышли на связь.

Ранее группировка сил и средств, задействованных в поиске Ми-2, была увеличена до 290 человек и 81 единицы техники. Вертолет искали также беспилотники и снегоходы.