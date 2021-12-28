28 Декабря 2021
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Общество В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

В РФ зафиксирован рекордный телерейтинг ежегодной пресс-конференции Путина

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в эфире центральных телеканалов 23 декабря.

Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение почти четырех часов. Всего трансляцию в прямом эфире смотрели свыше 7,7 млн телезрителей. Таковы данные Mediascope. Измерения проводились среди телезрителей в возрасте четыре года и старше в городах с населением 100 тыс. человек и более. Рейтинг трансляции составил 10,9%, т. е. пресс-конференцию Путина смотрел каждый девятый.

Доля тех, у кого был включен телевизор в эти четыре часа, составила 58,6%. В трех случаях из пяти россияне включали ТВ, чтобы послушать главу государства.

В 2021 году рейтинг и доля ежегодной президентской пресс-конференции оказались самыми большими начиная с 2017 года. В 2020 году рейтинг трансляции составил 10,4%, а в 2019 году – 8,9%.

Рост показателей трансляции за последние несколько лет эксперты связывают с темами, которые затрагиваются при общении с президентом. Речь идет о вакцинации и возможном введении QR-кодов.

Также россиян интересуют рост цен и международная политика, включая ситуацию вокруг Украины, Белоруссии, пишут "Ведомости".

Напомним, Путин считает бесполезным введение наказания за отказ от прививок от коронавируса. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции "для специально отобранных Кремлем журналистов". По мнению главы государства, уголовной ответственностью нужно бороться с подделкой сертификатов вакцинации.

Теги: Путин, пресс-конференция, рейтинги



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