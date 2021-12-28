Поиски пропавшего Ми-2: поисковая группа в Удмуртии увеличена втрое

В Удмуртии район поиска совершившего жесткую посадку вертолета удалось существенно сузить.

Как сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов, поисковая группа увеличена. В настоящее время идет прочесывание леса. Как отметил Семенов, группировка сил и средств, задействованных в поиске Ми-2, увеличена до 290 человек и 81 единицы техники.

Вертолет ищут также беспилотники и снегоходы.

Напомним, 27 декабря под Ижевском потерпел крушение вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод. ЧП произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. На борту были два человека, они вышли на связь.