28 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО
&quot;МИ-2&quot;, вертолеь, авария (2016) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

Поиски пропавшего Ми-2: поисковая группа в Удмуртии увеличена втрое

В Удмуртии район поиска совершившего жесткую посадку вертолета удалось существенно сузить.

Как сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов, поисковая группа увеличена. В настоящее время идет прочесывание леса. Как отметил Семенов, группировка сил и средств, задействованных в поиске Ми-2, увеличена до 290 человек и 81 единицы техники.

Вертолет ищут также беспилотники и снегоходы.

Напомним, 27 декабря под Ижевском потерпел крушение вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод. ЧП произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. На борту были два человека, они вышли на связь.

Теги: вертолет, Ми-2, поиски



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Ранее 27.12.2021 15:27 Мск В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2


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