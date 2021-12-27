Двум югорчанам вменяют создание террористического сообщества

Готово к суду уголовное дело двух югорчан, которым вменяют преступления террористической направленности, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, обвиняемые 1965 и 1986 г.р., являясь приверженцами радикальной формы течения ислама, организовали в Нефтеюганске ячейку международной террористической организации. Позже они привлекли к работе соучастникам 1980 г.р. В 2012-20 гг. криминальное трио руководило работой ячейки.

Являясь активными членами ячейки международной террористической организации и сторонниками радикальных религиозных взглядов, обвиняемые во время посещения мечети, а также по местам работы, приглашали посетителей прихожан и коллег на свои собрания. Там под видом религиозной деятельности они проводили беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение к членству и участию в деятельности террористической организации, распространяли, в том числе через интернет, материалы экстремистского содержания. Дело ушло в суд.