28 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
нефтеюганск (2009) | Фото: Накануне.ru

Двум югорчанам вменяют создание террористического сообщества

Готово к суду уголовное дело двух югорчан, которым вменяют преступления террористической направленности, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, обвиняемые 1965 и 1986 г.р., являясь приверженцами радикальной формы течения ислама, организовали в Нефтеюганске ячейку международной террористической организации. Позже они привлекли к работе соучастникам 1980 г.р. В 2012-20 гг. криминальное трио руководило работой ячейки.

Являясь активными членами ячейки международной террористической организации и сторонниками радикальных религиозных взглядов, обвиняемые во время посещения мечети, а также по местам работы, приглашали посетителей прихожан и коллег на свои собрания. Там под видом религиозной деятельности они проводили беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение к членству и участию в деятельности террористической организации, распространяли, в том числе через интернет, материалы экстремистского содержания. Дело ушло в суд.

Теги: Терроризм, ислам



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