На Ямале формируется новый центр добычи нефти

"Газпром нефть" запустила нефтедобывающую инфраструктуру Песцового и Ен-Яхинского месторождений в ЯНАО, которые являются частью нового нефтяного кластера компании в Арктике. Уровень добычи на двух месторождениях в следующем году превысит 6,3 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



По словам зампредседателя правления "Газпром нефти" Вадима Яковлева, нефтяные оторочки Песцового и Ен-Яхинского месторождений – сложные запасы, требующие применения передовых технологий. "В перспективе пяти лет за счет дополнительного вовлечения в разработку запасов объем добычи в рамках нового кластера может вырасти еще вдвое по сравнению с планами следующего года. Уже сегодня на их [нефтяных оторочек – прим. ред.] долю приходится около 20% от ежегодного объема нашей добычи и в ближайшие годы эта цифра будет только расти".

Нефтяные оторочки разрабатывает дочернее предприятие "Газпром нефти" "Газпромнефть-Заполярье" на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцем лицензий – "Газпром добыча Уренгой". Накануне "Газпромнефть-Заполярье" ввело в эксплуатацию Центральный пункт сбора нефти, а также завершает строительство компрессорной станции и установки подготовки газа. В комплексе высокотехнологичное оборудование позволит осуществлять на месторождениях подготовку и отгрузку всех видов сырья – нефти, газа и конденсата. Для их добычи строят многоствольные скважины, по индексу сложности уникальные в российской нефтегазодобывающей отрасли.



"Расширение инфраструктуры позволит нам уже в следующем году выйти на значительные показатели по добыче нефти на Ен-Яхинском и Песцовом месторождениях. Инновационные подходы в строительстве и бурении, блочно-модульные и цифровые решения позволили нам в сжатые сроки подобрать ключи к этим сложным запасам и начать их промышленную разработку", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.



В 2022 году "Газпром нефть" планирует добыть на месторождениях 2,8 млн тонн жидких углеводородов и 4,3 млрд м3 газа. В перспективе рассматривается возможность добычи на Песцовом месторождении углеводородов из ачимовских залежей.