Матвиенко о переписи "99,9% населения": "Проблемы там есть, конечно"

В Совете Федерации пока не готовы говорить о достоверности данных, полученных в результате всероссийской переписи населения. Напомним, ранее руководство Росстата заявляло о переписи 99,9% населения, при этом независимые исследования ставили такие результаты под сомнения.

"Итоги переписи будут только в следующем году, в том числе по числу участников. Эта история (с расхождением цифр – прим. ред.) странно выглядит. Участие было и очное, и заочное. Проблемы там есть, конечно, но делать выводы рано. Мы, безусловно, будем изучать итоги, когда появится пища для размышлений", - заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (кстати, она упорно оговаривалась в ходе ответа на вопрос и называла участие в переписи голосованием).

Напомним, в середине декабря премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова. Он курировал проведение Всероссийской переписи населения в текущем году. По словам представителя Росстата, Смелов покинул ведомство по собственному желанию. В ноябре Смелов заявил "Коммерсанту", что в переписи приняло участие более 100% участников. Чиновник добавил, что это цифра относительно прошлой переписи и данные еще не уточнены. Эксперты выразили недоумение по поводу этой цифры. Социологи сочли, что государственному органу не стоило приводить неточные данные до завершения всех подсчетов.