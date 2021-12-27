Вакцинированная Франция бьет рекорды заболеваемости ковидом

Во Франции, где от ковида вакцинировано 78% населения, накануне был установлен абсолютный рекорд новых случаев - более 104 тыс. в сутки. Скользящее среднее за неделю достигло 70 тыс. в сутки, что в полтора раза больше максимума прошлого года.

Рост заболеваемости начался в ноябре. Менее чем за два месяца суточный прирост вырос в 15 раз, а смертность в 5-6 раз. При этом, как и в других странах Европы, ковидная смертность совершенно не отражает масштабов общей. Так, в прошлом году в декабре было около 400 смертей в день при меньшей заболеваемости. Сейчас оно стабильно растет, но даже не достигло 200. Казалось бы, из-за массовой вакцинации смертность в два раза ниже.

Однако ничего подобного в целом не наблюдается. По данным Евростата, которые ограничиваются 44-й неделей, или началом ноября, когда заболеваемость ковидом была низкой, за предшествующие 10 недель смертность превышала среднюю в 2016-2019 гг. за тот же интервал времени почти на 7%. В целом избыточная смертность составила около 8 тыс. человек. А ковидных смертей за тот же срок было зарегистрировано лишь чуть больше 4 тыс. То есть половина избыточной смертности вызвана не ковидом. И это касается достаточно спокойного периода по ковиду. По всей вероятности, в декабре общий рост смертности будет огромным, а ковидная смертность будет включать в себя еще меньшую долю общей. Поэтому низкая текущая ковидная смертность отражает скорее методы статистического учета, чем реальное положение дел.

Беспрецедентный рост заболеваемости ковидом во Франции поставил перед властями страны необходимость принятия срочных мер. На ближайшее время запланирован Совет по обороне с участием президента Эммануэля Макрона. Недавно было решено ужесточить меры по отношению к невакцинрованным, сделав их крайними за сомнительные результаты проведенной ковид-вакцинации. В январе 2022 года планируется принять закон о преобразовании "санитарного паспорта" в "карту вакцинации", запретив доступ в общественные места даже по отрицательному тесту.

Во многих других странах Европы ситуация с заболеваемостью и смертностью подобна французской. В Португалии, Нидерландах, Британии, несмотря на 75-80% привитых, побиты рекорды по новым случаям, причем статистика ковидной смертности тоже не отражает масштабов общей.