В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2
Под Ижевском потерпел крушение вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод.
ЧП произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, сообщает РИА Новости.
На борту были два человека, они вышли на связь.
Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил журналистам, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики. "Экипаж сам позвонил в службу 112.
Спасатели выдвинулись к месту крушения.
Mash пишет, что машина принадлежит АО "Казанское авиапредприятие". На борту находились пилот и представитель компании "Транснефть Прикамье".