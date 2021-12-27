В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2

Под Ижевском потерпел крушение вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод.

ЧП произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, сообщает РИА Новости.

На борту были два человека, они вышли на связь.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил журналистам, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики. "Экипаж сам позвонил в службу 112.

Спасатели выдвинулись к месту крушения.

Mash пишет, что машина принадлежит АО "Казанское авиапредприятие". На борту находились пилот и представитель компании "Транснефть Прикамье".