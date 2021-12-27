Время командной экономики, к счастью, прошло - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что правительство и Центральный банк сделали все для сдерживания инфляции.

"Главная проблема – нерастущие доходы граждан и высокий уровень инфляции. Это проблема проблем. Правительство и ЦБ это понимают, они предпринимали определенные меры для сдерживания цен. Половина роста инфляции – это так называемая импортируемая инфляция. Это правда. Если бы правительство и ЦБ не предпринимали меры, удар по кошельку потребителя мог бы быть сильнее. Это последствие всемирной пандемии", - отметила Матвиенко на встрече с журналистами.

Она полагает, что "социальные продукты должны быть под особым контролем правительства", при этом видит большую угрозу для населения в "командной экономике", чем в инфляции.

"Это не понравится блогосфере. Время командной экономики прошло, к счастью. У нас рыночная экономика. Мы забыли уже что такое пустые полки, последствия командной экономики будут более существенны, чем от нынешней инфляции", - заявила Матвиенко.