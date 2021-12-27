27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
вручение наградных знаков &quot;Орден святой Екатерины&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Заслуженно: Лучшими благотворителями 2021 года на Среднем Урале признаны учредители Фонда святой Екатерины

Сегодня в Екатеринбурге состоялась XXVI Церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области 2021 года. Церемонию провели заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

"В России есть традиция чествовать тех людей, которые отдавали свое тем, кто нуждался. Мы называем их благотворителями, то есть теми людьми, кто творит благо. И здесь, на Урале, где мы живем, количество благотворителей и их качество — что не менее важно — очень значительны. Да, мы живем в непростое время, и в те самые непростые дни, когда разворачивались первые пандемийные волны, проблемы и так далее, первыми на помощь пришли уральские благотворители. Огромное вам за это спасибо", — сказал Павел Креков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, лучшими благотворителями Свердловской области стали учредители Фонда святой Екатерины — Андрей Анатольевич Козицын, Игорь Алексеевич Алтушкин и Андрей Моисеевич Симановский.

За два года объем поддержки медицинской сферы региона со стороны Фонда составил более 2 млрд рублей.

Отметим, что, кроме почетных дипломов, благотворителям передадут картины, созданные бабушками и дедушками в школах пожилого возраста. Сама традиция отмечать благотворителей появилась как благодарность меценатам, которые небезразличны к судьбам жителей Свердловской области.

Теги: фонд святой екатерины, андрей козицын, игорь алтушкин, андрей симановский



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