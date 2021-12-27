Матвиенко упрекнула россиян за "барахло" на балконах: "Ну зачем вы это храните? Выбросьте!"

Российским городам не хватает вкуса и стиля, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, виноваты тут и власти, и сами жители, которым надо начать с разбора собственных балконов.

"Когда меня избрали губернатором Санкт-Петербурга, я увидела что с эстетикой в городе – мы первое с чего начали – сняли жуткие рекламные растяжки на Невском проспекте, потом очистили магистрали от ларьков, сняли всю крупноформатную рекламу, поменяли остановочные павильоны. Цветочное оформление: посадили по всему городу цветы, хотя поначалу их рвали и топтали. Я сказала, что мы будем сажать, пока не перестанут рвать цветы и топтать. И через три года никто уже не рвал цветы, город расцвел. Это нелегкая, непростая работа. Вы не представляете, какой критике я подвергалась три первых года. Все СМИ писали, что я уничтожаю малый бизнес. На меня оказывалось огромное давление. Но мы выстояли", - рассказала Матвиенко журналистам о собственном опыте.

"Надо любить свой город, не полагаться на свои вкусовые предпочтения, приглашать специалистов, полагаться на мнение горожан, они точно свой город любят. Я всегда провожу беседы с мэрами, что должен быть один стилевой код города. Если бы я решала, я бы при оценке эффективности губернаторов и мэров вела строчку "вкус и стиль". Понимаю, что это нереально. Но все равно: люди хотят жить в красоте. Это у нас беда", - прокомментировала Матвиенко работу мэров.

По словам Матвиенко, Совет Федерации взял на кураторство несколько городов, где наводится сейчас порядок. Спикер палаты пообещала, что "трясла и будет трясти" города, в которые приезжает: "За несколько городов СФ взялся конкретно. Я уже семь лет Кисловдоском занимаюсь, чтобы создать эстетическую планку. Через несколько лет Норильск будет точно столицей Севера. Взялись за Таганрог".

Много вопросов у Матвиенко и к горожанам: "Вы посмотрите на балконы: старые шины, холодильники, телевизоры. Ну, зачем вы это барахло храните? Выбросьте это! Нет, хранят, а город от этого меняется. Надо с людьми говорить, чтобы цветы высаживали [на балконах], чтобы город красиво выглядел".