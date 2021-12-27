В Екатеринбурге судят афериста, укравшего деньги на отдых детей

В Екатеринбурге судят мужчину, обвиняемого в мошенничестве. Он устроил аферу с отдыхом детей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец похитил деньги родителей троих детей под видом организации поездки школьников на базу отдыха "Иволга" летом этого года. Кроме этого, мошенник обещал купить детские игры в поездку, но ничего из своих обязательств в итоге не выполнил.

Также в ходе расследования выяснилось, что в июне 2021 года аферист обратился к своему знакомому с просьбой одолжить ему 100 тысяч рублей. Он соврал, что у его малолетнего ребенка якобы нашли заболевание, требующее дорогостоящего лечения. Ничего не подозревающий знакомый перевел деньги на карту злоумышленника, а тот потратил их на себя.

Сейчас следствие по делу завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.