27 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
суд молоток (2013) | Фото:

Экс-директору завода в Кушве дали срок за смерть 15-летнего работника

Бывшего директора кирпичного завода, расположенного в Кушве (Свердловская область) признали виновным в нарушении требований охраны труда, что привело к смерти 15 летнего работника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла днем 2 июля прошлого года. Из-за отсутствия необходимых ограждений подростка затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части ленточного конвейера, в результате чего от полученных травм несовершеннолетний погиб на месте.

"Согласно материалам уголовного дела, 15-летний подросток приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с ведома подсудимого, на тот момент являвшегося директором завода. Несмотря на то, что с несовершеннолетним трудовой договор не заключался, следствием добыты доказательства того, что фактически трудовые отношения между предприятием как работодателем и подростком как работником в данной ситуации имелись", - заявили в пресс-службе.

В ходе расследования следователи провели осмотр места происшествия, допросили свыше 50 свидетелей и проанализировали значительный объем интересующей следствие документации. Были назначены и проведены все необходимые экспертизы, в том числе, судебные медицинская и почерковедческая.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего.

Теги: смерть, работник, завод, суд, директор, Кушва



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