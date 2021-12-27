27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
смотровая площадка, Большая каменная река (2021) | Фото: нацпарк Таганай

На Урале у реки нашли тело депутата Валерия Блинова

Скончался депутат гордумы Арамили от партии КПРФ Валерий Блинов. Как сообщают "Арамильские Вести", его тело было найдено у реки на улице Пролетарская. Он мог там оказаться, возвращаясь домой поздно вечером.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, следственным отделом по городу Сысерть уже проводится проверка, а обстоятельства смерти выясняются.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно специалисты СКР и полиция заключили, что смерть мужчины не носит криминального характера.

Валерий Витальевич Блинов родился в Арамили, а уже в 1978 году был призван на военную службу в ряды Советской армии. В 1987 году получил предложение поступить на службу в МВД, где от мл. инспектора уголовного розыска дослужился до начальника отделения СОБР УБОП по Свердловской области. Выполнял задачи по обеспечению безопасности полетов в гражданской авиации, освобождению заложников, наведению конституционного порядка и законности. При выполнении служебных задач был ранен.

Валерий Блинов был награжден двумя орденами мужества, был неоднократно признан лучшим в профессии, имел 16 благодарностей, а в 2005 году ушел в отставку.

Теги: Арамиль, Блинов, смерть, тело, СКР



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