27 Декабря 2021
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Политика В России
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Лавров: Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью YouTube каналу "Соловьев LIVE" министр напомнил, что НАТО предложил "устами Столтенберга", но "ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО".

Как сообщает "Интерфакс", ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.

Западные СМИ сообщили, что у стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности.

Теги: сергей лавров, сша, переговоры



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