В Екатеринбурге прокуратура разбирается в массовой высадке из автобуса из-за неоплаты проезда

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о массовой высадке людей из автобуса из-за неоплаты проезда.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, стало известно, что пассажиров автобуса маршрута 054, которые не смогли заплатить за билет наличными деньгами, попросили покинуть салон, так как у кондуктора сломался терминал безналичной оплаты. Среди прочих из транспорта выгнали и пожилую женщину с тростью.

Как уже выяснили в прокуратуре, данный маршрут обслуживает транспортная компания ООО "Декар-Бас". В ведомстве пообещали, что по итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прокуратура занялась проверкой инцидента с водителем, который силой выволок пенсионерку из автобуса. Шофера якобы разозлило, что старушка очень долго поднималась по ступенькам.