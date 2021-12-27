"Титановая долина" определилась с проектами строительства на площадке "Уктус"

На территорию второй очереди ОЭЗ "Титановая долина" на площадку "Уктус" зайдет сразу три резидента. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании, экспертный совет которой одобрил все три проекта на сумму свыше 1,25 млрд рублей.

"Все три проекта находятся в высокой степени проработки, мы рассчитываем, что строительство корпусов для запуска производства начнется в 2022 году. Объем частных инвестиций совокупно оценивается в 1 миллиард 258,4 миллиона рублей. Планируется создание более 220 новых рабочих мест", – рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Среди проектов, получивших одобрение, стала "Объединенная Нефтегазовая Группа", которая предполагает создание завода по производству газового оборудования, оборудования для переработки газа и газового конденсата. Для этого потребуется участок в 3,57 га и 1 млрд рублей инвестиций. Завод обеспечит места для 15 потенциальных рабочих.

В свою очередь "Аспект Медикал" предложила выпускать аппаратно-программный комплекс для локомоторной терапии, а также наборы для сборки аппаратов ИВЛ. Планируемая территория - 0,67 га, размер инвестиций - 136,9 млн рублей, а количество рабочих мест - 59.

"Данный проект усилит медицинскую специализацию площадки "Уктус". Напомним, что на площадке проекты, связанные с медициной, реализуют уже две компании: "Русмед" и "Отдел медицинской техники", - заявили в пресс-службе.



Последним резидентом выступила компания "Исеть-инжиниринг", которая планирует реализовать на площадке проект по созданию предприятия по выпуску авиационных трубопроводов. Основным потребителем станет действующий резидент - АО "Уральский завод гражданской авиации" при производстве авиатехники. Таким образом ООО "Исеть-инжиниринг", как поставщик, сможет закрыть потребности компании в одном из ключевых элементов производственной цепочки.

Инвестиции в проект составят 121,5 млн рублей. Будет создано 15 рабочих мест.