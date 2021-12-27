Оглашён приговор пермяку, которому вменяли обезглавливание беременной жены

Наказан пермяк, убивший свою беременную жену и её отца, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

До конца своих дней преступник будет находиться в колонии особого режима. Кроме того, с осужденного взыскано в пользу потерпевших более 9 млн руб. Приговор в силу не вступил.

Напомним, по данным следствия, 3 февраля в квартире, расположенной в Дзержинском районе города Перми, злоумышленник поссорился с беременной супругой и решил убить и её, и тестя. Взяв нож, он убил супругу и обезглавил тело. В тот же день он встретил на улице отца убитой супруги, ударил его 60 раз ножом.