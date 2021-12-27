В правительстве считают, что для скачкообразного роста цен на продукты предпосылок нет

27 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В правительстве считают, что для скачкообразного роста цен на продукты предпосылок нет

Вице-премьер России Виктория Абрамченко не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в России.

"Урожай по многим культурам собран хороший", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Абрамченко отметила, что была "нехватка" по картофелю, в связи с чем были предприняты дополнительные меры для поддержки отрасли.

По словам вице-премьера, в 2022 году дополнительный акцент необходимо будет сделать на производстве молока и молокопродуктов, а также овощей и бахчевых культур.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что несмотря на сильный рост себестоимости производства продуктов цен на них для населения не будут увеличиваться пропорционально.

"Себестоимость производства продуктов выросла на 20-30%. Рост цен на продукты питания пока этой отметки не достиг и, я надеюсь, не достигнет", - заявил Патрушев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. По его словам, для этого предстоит увеличивать предложение и защищать российский рынок от влияния внешних цен с помощью демпферных механизмов.

Теги: рост цен, продукты, виктория абрамченко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети