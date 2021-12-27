В правительстве считают, что для скачкообразного роста цен на продукты предпосылок нет

Вице-премьер России Виктория Абрамченко не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в России.

"Урожай по многим культурам собран хороший", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Абрамченко отметила, что была "нехватка" по картофелю, в связи с чем были предприняты дополнительные меры для поддержки отрасли.

По словам вице-премьера, в 2022 году дополнительный акцент необходимо будет сделать на производстве молока и молокопродуктов, а также овощей и бахчевых культур.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что несмотря на сильный рост себестоимости производства продуктов цен на них для населения не будут увеличиваться пропорционально.

"Себестоимость производства продуктов выросла на 20-30%. Рост цен на продукты питания пока этой отметки не достиг и, я надеюсь, не достигнет", - заявил Патрушев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. По его словам, для этого предстоит увеличивать предложение и защищать российский рынок от влияния внешних цен с помощью демпферных механизмов.