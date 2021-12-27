На Южном Урале осудили многодетную мать, которая била сына скалкой

В Коркино многодетную мать приговорили к 3 годам лишения свободы условно за истязание 15-летнего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С января по апрель 2021 года женщина била сына, применяя скакалку и ремень с металлической пряжкой. В результате после побоев в апреле подросток сбежал из дома. Для его поисков были привлечены сотрудники полиции.

Женщина била мальчика за плохую успеваемость в школе и поздние приходы домой после прогулок. Подсудимая заявила в суде, что иные методы воспитания на сына не действовали.

Женщины признала вину и примирилась с сыном.