27 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале осудили многодетную мать, которая била сына скалкой

В Коркино многодетную мать приговорили к 3 годам лишения свободы условно за истязание 15-летнего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С января по апрель 2021 года женщина била сына, применяя скакалку и ремень с металлической пряжкой. В результате после побоев в апреле подросток сбежал из дома. Для его поисков были привлечены сотрудники полиции.

Женщина била мальчика за плохую успеваемость в школе и поздние приходы домой после прогулок. Подсудимая заявила в суде, что иные методы воспитания на сына не действовали.

Женщины признала вину и примирилась с сыном.

Теги: подросток, суд, условный срок, приговор,



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