Бизнес сообщил Мишустину о риске уничтожения вин на 15 млрд рублей

Истечение моратория на действие закона, изменившего классификацию винодельческой продукции, грозит бизнесу потерей товара на 15 млрд рублей, говорится в письме участников рынка премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По их данным, в обороте до сих пор находится сотни миллионов бутылок, оформленных по старым правилам, которые с 1 января следующего года формально станут контрафактом, а значит, подлежат изъятию из оборота, пишет "Коммерсантъ".

Несколько отраслевых союзов и алкогольных компаний заявили, что мораторий на действие закона об изменении классификации винодельческой продукции стал лишь отсрочкой, а "правовые пробелы" нового закона не были сняты поправками, на которые рассчитывал бизнес.

Авторы обращения просят продлить мораторий до 31 декабря 2022 года, чтобы реализовать все остатки продукции, в ином случае они понесут "колоссальные" убытки.

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О регулировании алкогольной продукции", которые предписывают называть шампанским только игристые вина, произведенные в России.

В компании Moet Hennessy (вина Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) решили приостановить поставки в Россию и направили в связи с этим письмо партнерам-дистрибьюторам из РФ. В нем говорится, что поправки потребуют от производителя элитных игристых вин провести повторную сертификацию в России и отказаться от использования названия "шампанское" для напитков, произведенных в провинции Шампань. С этим в Moet Hennessy смириться не могут, поэтому поставки приостанавливают.