27 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
спецназ (2015) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге во время игры в футбол задержали разбойника, который был "в бегах" 13 лет

В Екатеринбурге со спецназом задержали осужденного 13 лет назад мужчину. Его "взяли" во время игры в футбол.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, еще в октябре 2008 года уралец получил реальный срок за разбой. Тогда Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга дал ему три года колонии общего режима. Однако на оглашение приговора мужчина не явился и был объявлен в розыск.

Уже в наши дни оперативникам стало известно, что находившийся "в бегах" осужденный планирует сыграть в матче одной из команд в рамках мини-футбольного чемпионата Екатеринбурга. Сотрудники ГУФСИН при поддержке бойцов отряда специального назначения "Россы" нагрянули в спортивный комплекс "Калининец", где проводилась игра.

Уральца задержали прямо во время матча. Как уточнили в ведомстве, физическая сила и специальные средства при задержании не применялись. Мужчина был доставлен в СИЗО-1 для направления к месту отбывания назначенного ему в 2008 году наказания.

Теги: разбой, ГУФСИН, футбол



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