27 Декабря 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2004) | Фото: www.prima-news.ru

В ФСБ сообщили о задержании еще двух участников банды Басаева и Хаттаба

ФСБ сообщила о задержании двух боевиков, участвовавших в нападении на Ботлихский район Дагестана в составе банды Шамиля Басаева в 1999 году.

Задержанные - уроженцы Ставрополья, Ильхан Канмурзаев и Каирбек Бакиев.

Спецоперация прошла на прошлой неделе во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии.

В Следственном комитете сообщили, что по ходатайству следствия суд арестовал задержанных.

В марте житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, член банды Шамиля Басаева, получил 14 лет колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и вооруженном мятеже.

Напомним, в августе 1999 года около тысячи вооруженных боевиков совершили нападение на Ботлихский район Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела убиты 33 человека, еще 34 пострадали.

Теги: басаев, хаттаб, нападение на дагестан



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