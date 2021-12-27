Путин распорядился продлить "коронавирусные" доплаты медикам на 2022 год

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить "коронавирусные" доплаты медикам и социальным работникам в 2022 году.

Также глава государства поручил установить выплаты в двойном размере за работу с 31 декабря по 9 января.

"Установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. Правительство должно отчитаться о назначении выплат до 30 декабря.