Минобороны признала законным восстановление барельефа Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге

Министерство обороны России назвало незаконным удаление барельефа Сталина со здания Дома офицеров в Екатеринбурге. Об этом говорится в ответе ведомства на официальный запрос активиста Дмитрия Калинина. Согласно сведениям Минобороны, установка барельефа была частью работ по восстановлению исторического облика здания.

В своем обращении Калинин просил убрать лик Сталина со здания. Минобороны считает, что удаление барельефа будет являться нарушением Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках культуры народов Российской Федерации)".

Напомним, барельеф Сталина располагался на фасаде башни Дома офицеров до начала 1990-х гг., в неустановленное время он был демонтирован и утрачен, при этом само проведение работ осуществлено без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего.

В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф был убран незаконно. Его вернули на место с началом реконструкции здания ОДО.

Несмотря на многие противоречия, позднее в свердловском совете ветеранов вступились за барельеф Сталина. Оценил возвращение лика генералиссимуса и глава города Алексей Орлов.