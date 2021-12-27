27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Барельеф Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Минобороны признала законным восстановление барельефа Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге

Министерство обороны России назвало незаконным удаление барельефа Сталина со здания Дома офицеров в Екатеринбурге. Об этом говорится в ответе ведомства на официальный запрос активиста Дмитрия Калинина. Согласно сведениям Минобороны, установка барельефа была частью работ по восстановлению исторического облика здания.

Барельеф Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

В своем обращении Калинин просил убрать лик Сталина со здания. Минобороны считает, что удаление барельефа будет являться нарушением Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках культуры народов Российской Федерации)".

Напомним, барельеф Сталина располагался на фасаде башни Дома офицеров до начала 1990-х гг., в неустановленное время он был демонтирован и утрачен, при этом само проведение работ осуществлено без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего.

В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф был убран незаконно. Его вернули на место с началом реконструкции здания ОДО.

Несмотря на многие противоречия, позднее в свердловском совете ветеранов вступились за барельеф Сталина. Оценил возвращение лика генералиссимуса и глава города Алексей Орлов.

Теги: Минобороны, барельеф, Сталин, Дом офицеров, Калинин



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